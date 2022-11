Zahl der Toten nach Massenpanik in Itaewon steigt auf 154, 149 Menschen verletzt

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Toten nach einer Massenpanik im Seouler Ausgehviertel Itaewon ist auf 154 gestiegen.Mit Stand 6 Uhr am Montag seien außerdem 149 Verletzte gezählt worden.Wie das Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen mitteilte, sei die Zahl der Toten verglichen mit Sonntagabend unverändert. Jedoch sei die Zahl der Verletzten auf 149 gestiegen, von ihnen befänden sich 33 in einem kritischen Zustand.Die Zahl der Schwerverletzten sei verglichen mit dem Stand um 23 Uhr am Sonntag um drei gesunken, doch sei die Zahl der Menschen mit mittelschweren Verletzungen um zehn gestiegen.Von den Verstorben hätten mittlerweile alle identifiziert werden können.Die Zahl der bei dem Unglück am Samstagabend getöteten Ausländer liegt bei 26. Fünf von ihnen seien Iraner, jeweils vier der Todesopfer seien Chinesen und Russen. Jeweils zwei Todesopfer seien aus den USA und Japan zu beklagen. Weitere Verstorbene kämen aus Frankreich, Australien, Norwegen, Österreich, Vietnam, Kasachstan, Usbekistan und Sri Lanka.