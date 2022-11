Internationale Gemeinschaft trauert um Opfer tödlicher Massenpanik in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Staats- und Regierungschefs vieler Länder haben nach der tödlichen Massenpanik im Seouler Viertel Itaewon am Wochenende ihr Beileid und Trost zum Ausdruck gebracht.Papst Franziskus betete beim Sonntagsgebet auf dem Petersplatz im Vatikan für die Todesopfer des tödlichen Massengedränges.Der Papst bat darum, insbesondere für junge Menschen zu beten.„Wir beten für die Menschen, die bei dem plötzlichen Unglück in Seoul ums Leben kamen, vornehmlich für die jungen Menschen, zu Gott“, sagte der Papst.US-Präsident Joe Biden drückte in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung am Sonntag sein Beileid aus und äußerte, dass die USA Südkorea in dieser tragischen Zeit beistünden. Er äußerte auch in einem Beitrag für soziale Medien am Montag zum Tod von zwei US-Staatsbürgern bei dem Desaster sein Beileid.Das chinesische Staatsfernsehen CCTV berichtete, dass mehrere Chinesen bei dem Unglück ums Leben gekommen oder verletzt worden seien. Staatspräsident Xi Jinping habe eine Botschaft an Präsident Yoon Suk Yeol geschickt, um den Familien der Todesopfer und den Verletzten sein aufrichtiges Mitgefühl auszusprechen.Der japanische Premierminister Fumio Kishida drückte in einer Erklärung sein tiefes Beileid aus. Er bekunde in dieser schwierigen Zeit seine Solidarität mit der Regierung der Republik Korea und dem Volk.Auch europäische Staats- und Regierungschefs wie der britische Premierminister Rishi Sunak und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz brachten in Erklärungen ihre Anteilnahme zum Ausdruck.Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte, er übermittele im Namen der Kanadier sein tief empfundenes Beileid und wünsche den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung.