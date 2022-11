Regierung erklärt Yongsan zu Sonder-Katastrophengebiet

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat nach der tödlichen Massenpanik in Itaewon im Seouler Stadtbezirk Yongsan am Wochenende den Bezirk zu einem Sonder-Katastrophengebiet erklärt.Ministerpräsident Han Duck-soo, Leiter des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu dem Unglück, versprach am Sonntag, alle nötigen Maßnahmen zu treffen, um mit dem Unglück umzugehen.Mit der Bestimmung zum Sonder-Katastrophengebiet können die Hinterbliebenen der Todesopfer Zuschüsse zu den Bestattungskosten erhalten, die Verletzten erhalten finanzielle Unterstützung bei der ärztlichen Behandlung.Mit der Erklärung einer landesweiten Trauerphase wurden an allen öffentlichen Institutionen und diplomatischen Vertretungen im Ausland die Flaggen auf halbmast gesetzt.Präsident Yoon Suk Yeol bat darum, dass während der Trauerzeit nicht nur die Regierung, sondern auch der Zivilsektor möglichst auf Veranstaltungen und Festivals verzichten würden.Angesichts von über 20 ausländischen Todesopfern wurden Maßnahmen erörtert, darunter eine schnelle Weitergabe von Informationen über die Opfer an die zuständigen diplomatischen Vertretungen in Südkorea.