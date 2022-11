Hochrangiger politischer Dialog zwischen Südkorea und EU

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Europäische Union haben am Freitag in Seoul ihren achten hochrangigen politischen Dialog abgehalten.Vizeaußenminister Cho Hyun-dong und der stellvertretende Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Diensts, Enrique Mora, erörterten die Kooperation auf dem Gebiet Wirtschaftssicherheit und weitere Angelegenheiten.Laut dem Außenministerium in Seoul verständigten sich beide Seiten darauf, anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr die strategische Partnerschaft zwischen Südkorea und der EU kontinuierlich zu verstärken.Beide Seiten teilten ihre Besorgnis in Bezug auf das Inkrafttreten des US-Gesetzes Inflation Reduction Act (IRA) und Informationen über den aktuellen Stand ihrer Konsultationen mit den USA. Sie vereinbarten, weiter in engem Kontakt zu bleiben, um gegen die Diskriminierung bei E-Auto-Subventionen nach dem IRA vorzugehen.Auch wurde vereinbart, mit Rücksicht auf die sich verändernde internationale Situation eine Kooperation zwischen Südkorea und der EU für die Förderung von Freiheit, Frieden und Wohlstand in der indopazifischen Region anzustreben.Beide Seiten bekräftigten zudem, dass Nordkorea mit den Starts ballistischer Raketen eindeutig gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße, und dass solche Provokationen zur Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und in der Region führten.