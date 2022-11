Parteien bekunden nach tödlichem Massengedränge in Itaewon Beileid

Photo : YONHAP News

Nach dem tödlichen Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon am Samstagabend haben die politischen Parteien ihr Beileid bekundet.Die regierende Partei Macht des Volks berief am Sonntagmorgen eine Dringlichkeitssitzung des Krisenkomitees ein, um ihr Beileid auszusprechen.Krisenchef Chung Jin-suk sagte, er habe als Verantwortlicher der Regierungspartei, die für das Leben und die Sicherheit der Bürger die Verantwortung trage, nichts zu sagen. Er rief die Regierung auf, gründlich mit dem Unglück umzugehen und die Verletzten zu behandeln, und bat die Bürger um die Mitwirkung für die Bewältigung des Unglücks.Die Minjoo-Partei Koreas hielt am Sonntagvormittag eine Dringlichkeitssitzung des Vorstands ab und betete für die Seelenruhe der Todesopfer.Parteichef Lee Jae-myung versprach eine aktive Kooperation bei den Bemühungen der Regierung um den Umgang mit dem Unglück und die schnelle Genesung der Verletzten. Die Klärung der Unglücksursache sei zwar wichtig, es sei jedoch an der Zeit, sich auf die Heilung und den Beistand für die Opfer und Hinterbliebenen zu konzentrieren.Die Gerechtigkeitspartei stellte in einer Dringlichkeitssitzung am Sonntagnachmittag eine überparteiliche Zusammenarbeit in Aussicht.