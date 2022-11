Nationales Südkorea meldet 18.510 Corona-Neuinfektionen

In Südkorea sind am Montag mit Stand 0 Uhr 18.510 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.



Es seien 18.454 lokal übertragene und 56 eingeschleppte Fälle erfasst worden, gab die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention bekannt.



Bislang wurden insgesamt 25.557.309 Corona-Infektionsfälle im Land nachgewiesen.



Die Zahl der täglichen Neuinfektionen sank verglichen mit dem Vortag um 16.000. Der Rückgang wird jedoch auf weniger Testungen am Wochenende zurückgeführt.



Verglichen mit der Vorwoche gab es etwa 4.000 mehr Infektionsfälle, gegenüber dem 17. Oktober waren es 7.000 Fälle mehr.



Es wurden 18 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher gab es 29.176 Todesopfer.