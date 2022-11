Südkorea und USA beginnen gemeinsames Luftmanöver

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten haben am Montag das gemeinsame Luftmanöver „Vigilant Storm“ begonnen.Angesichts der Wahrscheinlichkeit eines siebten Atomtests Nordkoreas gilt das Manöver als starke Warnung an Nordkorea. Daher wird eine Machtdemonstration Nordkoreas aus Protest nicht ausgeschlossen.Für das Manöver, das die südkoreanische Luftwaffe und das Kommando der 7. Luftwaffe der USA bis zum 4. November abhalten, wurden etwa 240 Militärflugzeuge eingesetzt. Südkorea mobilisierte 140 Flugzeuge, darunter Kampfjets der Typen F-35A, F-15K und KF-16. Die USA schickten 100 Flugzeuge, darunter F-35B-Kampfjets und Flugzeuge für elektronische Kriegführung vom Typ EA-18G.Auch die Marineinfanterie, die Marine und das Heer der USA sind beteiligt. Die australische Luftwaffe schickte ein Tankflugzeug vom Typ KC-30A und nimmt erstmals an einer gemeinsamen Übung Südkoreas und der USA teil.Tarnkappen-Kampfjets F-35B, die auf dem US-Militärstützpunkt Iwakuni in Japan stationiert sind, werden erstmals auf Stützpunkten in Südkorea landen.Während des Manövers wird das Korean Air and Space Operations Center, das Luftoperationen in Kriegszeiten kommandiert, die Streitkräfte beider Länder in Echtzeit anweisen und ihre Einsatzfähigkeiten überprüfen.Es ist das erste Mal seit Dezember 2017, dass Südkorea und die USA ein groß angelegtes gemeinsames Luftmanöver durchführen.