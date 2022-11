Produktion, Konsum und Investitionen im September rückläufig

Photo : YONHAP News

Im vergangenen Monat sind sowohl die Produktion und der Konsum als auch die Investitionen in Südkorea geschrumpft.Nach Angaben des Statistikamtes am Montag sank der Index der gesamten Industrieproduktion im September gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent auf 117,0. Damit wurde seit Juli den dritten Monat in Folge ein Rückgang verbucht.Der Konsum ging im Vormonatsvergleich um 1,8 Prozent zurück. Im August hatte es zwischenzeitlich einen Zuwachs gegeben, nachdem es von März bis Juli stets abwärts gegangen war.Die Anlageinvestitionen gingen verglichen mit dem Vormonat um 2,4 Prozent zurück. Bei Transportausrüstung wie Schiffen wurde ein Zuwachs von 11,5 Prozent verzeichnet, wogegen die Investitionen in Maschinen um 6,6 Prozent sanken.Der Cyclical Component of Coincident Index, ein Indikator für die aktuelle Konjunkturlage, kletterte gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 102,4.Der Cyclical Component of Leading Index, ein Indikator für die künftige Konjunkturentwicklung, sank den dritten Monat in Folge, und zwar um 0,1 Punkte auf 99,2.