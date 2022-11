Premierminister ruft nach Massenpanik in Itaewon zu Verzicht auf hämische Kommentare in SNS auf

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat nach der tödlichen Massenpanik im Seouler Stadtviertel Itaewon die Öffentlichkeit zur Zurückhaltung im Internet gemahnt.Hämische Kommentare über Todesopfer und Verletzte, Falschinformationen und schockierende Aufnahmen vom Unglück sollten im Internet und den sozialen Medien nicht mehr verbreitet werden.Die entsprechende Bitte äußerte er am Montag bei einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu dem Unglück.Han bedankte sich bei den Rettungskräften für ihren Einsatz. Auch den Bürgern, die vor Ort freiwillig geholfen hätten, gebühre Dank.Die 154 Todesopfer seien bis auf eine Person mittlerweile identifiziert worden. Jetzt müssten Folgemaßnahmen wie das Bestattungsverfahren durchgeführt werden, sagte Han. Er versprach, die Meinung der Hinterbliebenen der Todesopfer so gut es geht zu berücksichtigen und alles daranzusetzen, dass die nötige Unterstützung geleistet wird.Han wies darauf hin, dass die Regierung ihre ganze Kraft auf den Umgang mit dem Unglück richte. Sie habe umgehend ein zentrales Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu dem Unglück in Itaewon eingesetzt und den Bezirk Yongsan zu einem Sonder-Katastrophengebiet erklärt. Er fügte hinzu, dass sich die Regierung auch für die Unterstützung der in anderen Regionen lebenden Hinterbliebenen und die Hilfe für die Einreise der Familien der ausländischen Todesopfer einsetze.