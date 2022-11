Zahl der Auslandsflüge ab Sonntag gestiegen

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden ab dem 30. Oktober mehr internationale Flüge angeboten.Demnach wird erwartet, dass sich die entsprechende Zahl im kommenden Winter auf bis zu 60 Prozent des Niveaus im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie erholen kann.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, die Wiederaufnahme des Flugbetriebs und die Erhöhung der Zahl der Flüge auf 162 Strecken von 74 Fluggesellschaften erlaubt zu haben. Dabei sei die Nachfrage infolge der gelockerten Corona-Regeln im In- und Ausland und der winterlichen Reisehochsaison berücksichtigt worden.Demnach werden wöchentlich 2.711 Auslandsflüge angeboten, was 58 Prozent des Vor-Corona-Niveaus entspricht.Das Ressort rechnet mit einer Erholung auf bis zu 60 Prozent, sollte die Zahl der Flüge in der winterlichen Hochsaison zusätzlich erhöht werden. Auf den Strecken nach Südostasien, Nord- und Südamerika und Europa wird eine Erholung auf etwa 70 Prozent zu erwarten sein, auf den Strecken nach Ozeanien und Nahost auf über 90 Prozent.