Präsident Yoon besucht Traueraltar für Todesopfer des Massengedränges in Itaewon

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat einen von der Regierung errichteten Traueraltar für die Todesopfer der Massenpanik im Seouler Viertel Itaewon am Samstag besucht.Yoon suchte heute gegen 9.30 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau Kim Keon-hee den Altar auf dem Seoul-Platz auf, legte Blumen nieder und legte eine Gedenkminute ein.Yoon wurde von etwa 20 präsidialen Chefsekretären und Sekretären begleitet, darunter Stabschef Kim Dae-ki und der nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han.Wie verlautete, werde Yoon heute außer dem Kondolenzbesuch keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Stattdessen will er sich auf den Umgang mit dem Unglück konzentrieren und hierzu Sitzungen mit Beamten abhalten.Bei Halloween-Feiern im Seouler Stadtviertel Itaewon am Samstagabend waren mindestens 154 Menschen, darunter 26 Ausländer, nach einem Gedränge ums Leben gekommen. In einer nur vier Meter breiten Seitenstraße wurden viele Menschen zerdrückt, nachdem zunächst einige und dann immer mehr Menschen hingefallen waren.