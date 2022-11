Polizei, forensische Experten untersuchen Unglücksstelle in Itaewon

Photo : YONHAP News

Die zuständige Ermittlungszentrale der Polizeibehörde von Seoul und der Nationale Forensische Dienst führen am Montagnachmittag eine gemeinsame Untersuchung am Ort der tödlichen Massenpanik im Seouler Viertel Itaewon am Samstag durch.Bei der ab 14 Uhr geplanten Tatortuntersuchung wollen etwa 40 Mitglieder des gemeinsamen Untersuchungsteams in der Gasse neben dem Hamilton Hotel, in der es zu dem tödlichen Massengedränge kam, herausfinden, was den Andrang verursachte und warum die Menschen nicht herauskommen konnten.Ein Streitpunkt bei den Ermittlungen wird voraussichtlich sein, ob jemand absichtlich andere Menschen vor sich hergeschoben hatte und ob illegale Anlagen die Straße verengt und somit größere Schäden verursacht hatten.Die Polizei hatte zuvor bereits Ermittlungen eingeleitet und sicherte sich Aufnahmen von Überwachungskameras an etwa 40 Stellen in der Umgebung, um sich ein Bild von der Lage zur Zeit des Unglücks und davor machen zu können.Die Polizei will auch ermitteln, ob die Stadtverwaltung von Seoul und die Bezirksverwaltung von Yongsan alle Auflagen erfüllt haben und auf den Massenandrang vorbereitet waren.Die Polizeibehörde von Seoul bildete noch in der Nacht nach dem Unglück eine Ermittlungszentrale mit etwa 470 Polizisten und konzentriert sich auf die Klärung der Unglücksursache.