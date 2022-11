Vereinigungsminister verspricht Nordkorea im Falle von Entschluss für Denuklearisierung Unterstützung

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vereinigungsminister Kwon Young-se hat politische und wirtschaftliche Unterstützung für Nordkorea in Aussicht gestellt, sollte es sich für die Denuklearisierung entscheiden und auf einen Dialog eingehen.Entsprechendes äußerte Kwon in einer Plenarsitzung des parlamentarischen Außen- und Vereinigungsausschusses am Montag.Er wolle deutlich machen, dass Nordkorea Spannungen auf der koreanischen Halbinsel schürende militärische Provokationen sofort stoppen und möglichst bald auf einen Dialog für die Lösung humanitärer Probleme und die „kühne Initiative“ Seouls eingehen müsse, sagte Kwon.Kwon warf Nordkorea vor, seine militärischen Provokationen fortzusetzen und die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel eskalieren zu lassen, ohne auf Südkoreas Vorschlag zu reagieren. Das stelle eine schwerwiegende Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und auch einen eklatanten Verstoß gegen die Gemeinsame Erklärung von Panmunjom sowie die Gemeinsame Erklärung von Pjöngjang dar, die Süd- und Nordkorea vereinbart hätten.Sollte ein innerkoreanischer Dialog in Gang kommen, wolle er nicht nur die Kooperation auf den Gebieten Seucheneindämmung, Gesundheit und Medizin sowie Ernährung und Düngemittel, sondern auch die Forstkooperation anstreben. Die Zusammenarbeit könnte abhängig von substanziellen Fortschritten in der nordkoreanischen Nuklearproblematik auf mehrere weitere Bereiche, einschließlich der politischen und wirtschaftlichen Kooperation, erweitert werden, betonte Kwon.