Kospi in Seoul kann um 1,11 Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Die Leitbörse Kospi in Seoul hat um 1,11 Prozent zulegen können.Der Kospi habe am Montag dank Kursanstiegen von Aktien führender Technologieunternehmen zugelegt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Auch Hoffnungen, dass die US-Notenbank das Tempo bei den Zinserhöhungen verringern könnte, hätten dem Kospi Auftrieb gegeben.Ob der Anstieg bedeutsam sei, lasse sich nicht ohne Weiteres sagen, da die Kursanstiege auf IT- und Halbleiter-Aktien beschränkt gewesen seien, wurde Lee Kyoung-min von Daeshin Securities von Yonhap zitiert.