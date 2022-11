Südkorea und Polen unterzeichnen Vorvertrag für Bau von Atomkraftwerken in Polen

Photo : KBS News

Südkorea und Polen haben einen Vorvertrag für den Bau von Atomkraftwerken in dem europäischen Land unterzeichnet.Südkoreas staatlicher Betreiber Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) und das polnische private Energieunternehmen ZE PAK sowie das staatliche Unternehmen PGE unterzeichneten am Montag in Seoul eine entsprechende Absichtserklärung.ZE PAK will Atomkraftwerke in Patnow im Zentrum des Landes bauen. Diese sollen ein bestehendes Wärmekraftwerk ersetzen.Bis Ende des Jahres wollen die drei Organisationen einen grundlegenden Plan erarbeiten. Vor der Unterzeichnung der endgültigen Erklärung soll eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden.Auch das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie sowie das polnische Ministerium für Staatsvermögen unterzeichneten im Zusammenhang mit dem Projekt einen Vertrag. Demnach wollen sie Unterstützung für das Projekt leisten und regelmäßig Informationen austauschen.Die Einigungen vom Montag beziehen sich auf Projekte, die vom Privatsektor gesteuert werden. Sie unterscheiden sich vom jüngst unterzeichneten Vertrag zwischen Polen und dem US-Hersteller von Kernkraftwerken Westinghouse Electric Company.