Südkorea verbucht im Oktober siebten Monat in Folge Handesdefizit

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Oktober den siebten Monat in Folge ein Defizit in der Handelsbilanz verbucht.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie schrumpften die Ausfuhren im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf 52,48 Milliarden Dollar. Die Einfuhren seien um 9,9 Prozent auf 59,18 Milliarden Dollar gestiegen.Demnach wurde ein Handelsdefizit in Höhe von 6,7 Milliarden Dollar verzeichnet. Das entspricht dem bisher zweitgrößten Handelsdefizit. Im August war mit 9,39 Milliarden Dollar ein neues Rekorddefizit gemeldet worden.Bei den Ausfuhren wurde ein Rückgang verbucht, nachdem es 23 Monate in Folge aufwärts gegangen war.Das Ministerium nannte als Grund die Schrumpfung des chinesischen Importmarkts, einen Preisverfall bei Halbleitern und einen Basiseffekt nach einem Exportrekord im Oktober letzten Jahres.Die Halbleiterexporte brachen infolge der Verlangsamung der Weltkonjunktur um 17,4 Prozent ein. Bei Petrochemie wurde ein starker Exportrückgang von 25,5 Prozent verbucht.Währenddessen wuchsen die Einfuhren von Erdöl, Gas und Kohle im Vorjahresvergleich um 4,6 Milliarden Dollar.