Koreanischer Maskentanz Talchum wird aller Voraussicht nach immaterielles Kulturerbe der UNESCO

Photo : YONHAP News

Der traditionelle koreanische Maskentanz Talchum wird aller Voraussicht nach auf die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gesetzt.Nach Angaben der UNESCO in ihrem Internetauftritt am Dienstag empfahl dies ein Bewertungsgremium, das dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes unterstellt ist. Demnach solle „Talchum, Mask Dance Drama in the Republic of Korea“ in die Liste aufgenommen werden.Die endgültige Entscheidung wird bei der 17. Sitzung des Zwischenstaatlichen Ausschusses im kommenden Monat getroffen.