Premier verspricht Unterstützung für psychologische Beratung und Behandlung nach Massenpanik in Itaewon

Die Regierung will angesichts der tödlichen Massenpanik im Seouler Viertel Itaewon Unterstützung für die psychologische Beratung und Behandlung sowohl von Hinterbliebenen und Verletzten als auch von allgemeinen Bürgern leisten.Die Unterstützung werde durch das Nationale Zentrum für Desaster und Trauma sowie das Zentrum für psychische Gesundheit und Wohlfahrt der Stadt Seoul geleistet, sagte Ministerpräsident Han Duck-soo in einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen am Dienstag.Nicht nur die Hinterbliebenen, die wegen eines unerwarteten Unglücks in Trauer versunken seien, sondern auch viele Bürger, die vor Ort gewesen seien oder Nachrichten über das Unglück gehört hätten, könnten psychisch stark belastet sein, sagte Han.Er kündigte an, dass an Systemverbesserungen gearbeitet werde, damit eine Wiederholung ähnlicher Vorfälle verhindert werde.Die Nationale Polizeibehörde führe derzeit eine Untersuchung und Analyse durch, um die genaue Unglücksursache zu klären. Auf der Grundlage deren Ergebnisse wolle die Regierung Maßnahmen ausarbeiten, damit auch bei Massenveranstaltungen ohne Organisatoren die Sicherheit der Bürger gewährleistet werden könne, betonte Han.Dabei werde die Regierung auch Fälle im Ausland berücksichtigen und gemeinsam mit Experten nach einem auf wissenschaftlichen Methoden beruhenden Management suchen, hieß es weiter.