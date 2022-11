Erdbeben der Stärke 2,9 in Goesan

Photo : YONHAP News

Ein Erdbeben der Stärke 2,9 hat sich heute um 2.27 Uhr im Landkreis Goesan in der Provinz Nord-Chungcheong ereignet.Das Epizentrum befand sich elf Kilometer nordöstlich von Goesan, das Hypozentrum lag in einer Tiefe von 14 Kilometern.Bei der Feuerwehrzentrale von Nord-Chungcheong gingen etwa 50 Meldungen zu Erschütterungen ein, die in Chungju, Goesan und Cheongju spürbar gewesen seien.Schäden wurden bislang nicht gemeldet.Das zentral gelegene Goesan war bereits am 29. Oktober von einem Beben der Stärke 3,5 und anschließend von einem Beben der Stärke 4,3 betroffen. Im Zusammenhang mit diesen Beben wurden 19 Fälle von Sachschäden in Goesan, Chungju und Eumseong gemeldet.Auf der koreanischen Halbinsel wurden im laufenden Jahr bisher 62 Erdbeben mit einer Stärke von 2,0 oder höher registriert.