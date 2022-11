Aus Nordkorea geflüchtete Person reiste als Flüchtling in die USA ein

Photo : KBS News

Erstmals im laufenden Jahr ist eine aus Nordkorea geflüchtete Person mit einem anerkannten Flüchtlingsstatus in die USA eingereist.Die Person sei am 31. Oktober in den USA eingetroffen, berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Dienstag.Dem Bericht zufolge wurde die Person vor mehreren Jahren ins Ausland entsandt und begab sich dann auf die Flucht. Sie sei in ein Drittland gereist und habe bei der dortigen US-Botschaft Asyl beantragt, hieß es.Die Person sagte in einem Interview mit dem Sender, sie habe auf YouTube verschiedene Videos einschließlich Nachrichten gesehen und die Illusion erkannt, die hinter dem nordkoreanischen System stecke.Die Zahl der Nordkoreaner, die aufgrund des im Jahr 2004 vom US-Kongress verabschiedeten nordkoreanischen Menschenrechtsgesetzes in einem Drittland einen Flüchtlingsstatus erhielten und in die USA einreisten, liegt nun bei 225. Die diesmalige Einreise erfolgte ein Jahr nachdem vier Nordkoreaner im November letzten Jahres in die USA eingereist waren.