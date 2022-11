Polizei ermittelt nach tödlichem Massengedränge in Itaewon

Photo : YONHAP News

Nach dem tödlichen Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon am Samstagabend sind die Ermittlungen der Polizei in vollem Gang.Die Polizei sicherte sich Aufnahmen von etwa 50 Überwachungskameras in der Nähe des Unglücksorts. Dazu zählen Aufnahmen von Menschen im dichten Gedränge, die sich in einer engen Gasse, der Unglücksstelle, entgegenkommen.Die Polizei analysiert derzeit auch Videos, die vor und nach dem Unglück in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Sie konzentriert sich auf Auffälligkeiten in dem Augenblick, als Menschen hinzufallen begannen.Die Polizei geht auch der im Internet verbreiteten Behauptung nach, dass jemand absichtlich andere Menschen vor sich hergeschoben habe.Sie will zudem feststellen, ob es in der Gasse illegale Anlagen gab. Denn solche Vorrichtungen könnten die nur 3,2 Meter breite Gasse weiter verengt und das Durchgehen von Fußgängern erschwert haben.Die Polizei kündigte außerdem an, die Verbreitung von haltlosen Gerüchten über das Unglück hart zu bestrafen. Zurzeit werden sechs Fälle einer möglichen Rufschädigung von Verstorbenen untersucht. Sie bat die zuständige Institution um die Löschung oder Sperrung von 63 Einträgen.