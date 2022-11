F-35B-Kampfjets landen erstmals auf südkoreanischem Boden

Photo : YONHAP News

Tarnkappen-Kampfjets vom Typ F-35B der US-Marineinfanterie sind zum ersten Mal auf südkoreanischem Boden gelandet.Nach Angaben des Kommandos der Siebten Luftwaffe der USA in Südkorea am Dienstag landeten vier F-35B der Marine Fighter Attack Squadron 242 des US-Marinekorps auf dem Luftwaffenstützpunkt in Gunsan.Die Kampfflugzeuge sind auf dem US-Militärstützpunkt Iwakuni in Japan stationiert und wurden zur Teilnahme am derzeit laufenden Luftmanöver „Vigilant Storm“ nach Südkorea geschickt. Das gemeinsame Luftmanöver Südkoreas und der USA findet von Montag bis Freitag statt.Für die Übung mobilisierte die südkoreanische Luftwaffe etwa 140 Flugzeuge, darunter Kampfjets der Typen F-35A, F-15K und KF-16. Die USA schickten etwa 100 Flugzeuge, darunter F-35B-Kampfjets. Die australische Luftwaffe ist mit einem Tankflugzeug vom Typ KC-30A beteiligt.Südkorea und die USA hatten zuletzt im Dezember 2017 ein ähnlich großes Aufgebot mobilisiert. Damals waren etwa 260 Militärflugzeuge im Luftraum über der koreanischen Halbinsel eingesetzt worden. Anlass damals waren schwere Provokationen Nordkoreas. Das kommunistische Land hatte seinerzeit seinen sechsten Atomtest durchgeführt und auch eine Interkontinentalrakete getestet.