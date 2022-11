Südkorea meldet erstmals seit 46 Tagen mehr als 50.000 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat erstmals seit eineinhalb Monaten die 50.000er-Schwelle übertroffen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden mit Stand 0 Uhr 58.379 Neuansteckungen bestätigt.Es ist das erste Mal seit dem 16. September oder seit 46 Tagen, dass die Zahl der neuen Infektionsfälle über 50.000 liegt.Verglichen mit dem Vortag, als aufgrund weniger Testungen am Wochenende ein Rückgang verbucht wurde, gibt es fast 40.000 mehr Fälle. Die Zahl hat sich innerhalb eines Tages mehr als verdreifacht.Zudem wurde der höchste Stand an einem Dienstag seit acht Wochen verbucht.Es wurden 33 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, damit 15 mehr als am Vortag.Bislang wurden insgesamt 29.176 Todesfälle registriert, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.