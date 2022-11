Präsident Yoon bedankt sich für große Anteilnahme in der Welt nach Unglück in Itaewon

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich für die große Anteilnahme in der Welt nach dem tödlichen Massengedränge in Itaewon bedankt.In der Kabinettssitzung am Dienstag bedankte sich Yoon für die Beileidsbekundungen und versprach, dass die Regierung den ausländischen Opfern der Tragödie dieselbe staatliche Unterstützung zuteilwerden lasse wie den südkoreanischen Opfern.Unter den 156 Toten gibt es 26 Ausländer aus 14 Staaten.Yoon äußerte in der Sitzung großes Bedauern darüber, dass so viele junge Menschen gestorben seien. Die Scherben aufzusammeln sowie die Folgemaßnahmen hätten nun oberste Priorität. Die zuständigen Beamten rief er dazu auf, sich um die Hinterbliebenen wie um die eigene Familie zu kümmern.Das Staatsoberhaupt ordnete außerdem gründliche Kontrollen der bestehenden Sicherheitsvorkehrungen an.Er wies auf die Notwendigkeit einer systematischen Forschung zum Umgang mit großen Menschenmassen hin. Hierfür sollten Drohnen und moderne Digitaltechnik zum Einsatz kommen.Auch die Kabinettsmitglieder und Experten würden das nationale System für das Sicherheitsmanagement unter die Lupe nehmen, sagte Yoon weiter.