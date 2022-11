Photo : YONHAP News

Das US-Magazin „National Geographic“ hat Busan zu einem der besten Reiseziele für 2023 gewählt.Das monatliche Magazin veröffentlichte am Montag (Ortszeit) auf seiner Website die Liste der „25 atemberaubenden Orte und Erlebnisse für 2023“.Die Liste umfasst 25 Ziele in den fünf Kategorien Kultur, Natur, Abenteuer, Familie und Community.Busan, die zweitgrößte Stadt in Südkorea, wurde zu einem von fünf Orten in der Kategorie Kultur gekürt, an denen „Geschichte und Erbe“ erlebt werden können.