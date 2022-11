Weitere Einwegprodukte werden ab 24. November verboten sein

Photo : YONHAP News

Ab Ende dieses Monats werden viel mehr Einwegprodukte in den Convenience Shops und Cafés verboten sein.In den Convenience Shops, Bäckereien und Konditoreien dürfen keine Einweg-Plastiktüten mehr angeboten werden, auch nicht gegen Entgelt.In den Cafés wird die Verwendung von Plastikstrohhalmen und -rührlöffeln sowie Pappbechern eingeschränkt. Der Verkauf und die Nutzung von Einwegartikeln aus Plastik zum Anfeuern werden verboten sein.Auf die Liste der verbotenen Einwegprodukte wurden auch Regenschirmbeutel aus Plastik gesetzt, die an regnerischen Tagen in großen Läden angeboten wurden.Die Maßnahmen gelten nach der im Dezember letzten Jahres revidierten Durchführungsverordnung zum Recyclinggesetz ab dem 24. November. Das Umweltministerium beschloss jedoch, eine einjährige Gnadenfrist zu gewähren.Der Beschluss rief Widerstand bei Umweltorganisationen hervor. Sie warfen dem Umweltministerium vor, die Einschränkung der Nutzung von Einwegprodukten de facto um ein Jahr verschoben zu haben, und bezeichneten dies als Verzicht auf die Umweltpolitik.