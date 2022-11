Nordkorea warnt Südkorea und USA wegen Militärmanövern

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkorea und die USA wegen umfangreicher Militärmanöver gewarnt.Südkorea und die USA müssten "den schrecklichsten Preis in der Geschichte" für ihre laufenden Großmanöver zahlen, wurde Pak Jong-chon vom Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei am Mittwoch von Nordkoreas staatlicher Nachrichtenagentur KCNA zitiert.Sollten die USA und Südkorea den furchtlosen Versuch der Anwendung militärischer Gewalt gegenüber Nordkorea wagen, würde die nordkoreanische Armee umgehend ihre strategische Mission ausführen. Die Verbündeten seien dann mit einer fürchterlichen Situation konfrontiert und würden den schrecklichsten Preis in der Geschichte zahlen.Das laufende Luftmanöver Vigilant Storm Südkoreas und der USA bezeichnete Pak laut dem Bericht als aggressive und provokative Übungen, die gegen Pjöngjang gerichtet seien.Weiter hieß es in der Erklärung, in der gegenwärtigen Lage, sei es ein großer Fehler, die Warnung als bloße Drohung aufzufassen. Die Verbündeten sollten ihre wahnsinnigen Militärspiele und provokativen Bemerkungen unterlassen, hieß es weiter.