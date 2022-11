USA weiterhin besorgt über möglichen Atomtest in Nordkorea

Die USA sind weiterhin besorgt über einen möglichen Atomtest in Nordkorea.Was genau den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zu einer solchen Provokation veranlassen könnte, lasse sich aber nicht genau vorhersagen, sagte der Sprecher des nationalen Sicherheitsrats der USA (NSC), John Kirby, am Dienstag in einer telefonischen Pressekonferenz.Der Sprecher war nach der Möglichkeit gefragt worden, dass Nordkorea einen Atomtest während des Zeitraums des G20-Gipfels am 15. und 16. November in Bali vornehmen könnte.Er bestätigte die weiterhin gültige Einschätzung des Weißen Hauses, dass Nordkorea jederzeit einen Atomtest durchführen könne. Was mit welcher Wahrscheinlichkeit Kim zu Provokationen wie in den letzten Wochen veranlassen könnte, lasse sich aber kaum vorhersagen.Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price sagte am Dienstag bei einer Pressekonferenz, dass Washington so wie Seoul und Tokio über einen siebten Atomtest Nordkoreas besorgt sei. Offenbar seien in Nordkorea alle Schritte für einen solchen Versuch unternommen worden.Die Botschaft der USA sei laut dem Sprecher ganz einfach. Es würde erhebliche Kosten und Konsequenzen mit sich bringen, sollte der Norden destabilisierende Schritte unternehmen, mit denen gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen würde. Dies sei auch die klare Haltung von Staaten auf der ganzen Welt, hieß es.