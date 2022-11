Regierung will ausländischen Todesopfern des Desasters in Itaewon gleiche Finanzhilfe wie Südkoreanern gewähren

Photo : YONHAP News

Die Regierung will für die ausländischen Todesopfer des Desasters im Seouler Viertel Itaewon die gleiche finanzielle Unterstützung wie für die südkoreanischen Todesopfer anbieten.Es werde eine Einmalzahlung in Höhe von 20 Millionen Won und 15 Millionen Won zur Deckung der Bestattungskosten geben.Ein Beamter des Außenministeriums teilte am Dienstag mit, die zuständigen Ministerien hätten heute bei einer Beratung beschlossen, den ausländischen Verstorbenen und Verletzten die gleiche Hilfe wie den koreanischen Staatsangehörigen zuteilwerden zu lassen.Die Bestattungskosten umfassen auch die Kosten für den Transport der Leiche ins Heimatland.Für die Hinterbliebenen der Opfer, die für die Bestattung nach Südkorea kommen, werden täglich 70.000 Won je Haushalt gezahlt. Es wurde jedoch noch nicht entschieden, ob auch ihre Flugkosten übernommen werden.Anträge auf die Einmalzahlung und die Übernahme der Bestattungskosten müssen noch diese Woche gestellt werden, im Falle der hierzulande gemeldeten Ausländer bei der für ihren Wohnsitz zuständigen Gebietskörperschaft, im Falle der für einen kurzfristigen Aufenthalt Eingereisten bei der Bezirksverwaltung von Yongsan.Bisher trafen vier Hinterbliebene in Südkorea ein, weitere Hinterbliebene werden noch in dieser Woche erwartet.Das Außenministerium berät sich mit den zuständigen Ministerien, damit auch die Behandlungskosten der ausländischen Verletzten übernommen werden können.Infolge des Massengedränges in Itaewon am Samstagabend kamen 26 Ausländer aus 14 Ländern ums Leben, 15 ausländische Staatsbürger wurden verletzt.