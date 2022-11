Erster Ausschuss der UN-Generalversammlung verabschiedet Resolution zur Verurteilung von Nordkoreas Atomtests

Photo : YONHAP News

Die meisten UN-Mitgliedstaaten haben für eine Resolution zur Verurteilung der sechs nordkoreanischen Atomtests gestimmt.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Dienstag verabschiedete der Erste Ausschuss der UN-Generalversammlung am 28. Oktober mit einer überwältigenden Mehrheit die Resolution 52 zur Forderung nach einem umfassenden Verbot von Nuklearversuchen. 179 Länder hätten dafür gestimmt.In der Resolution wird neben der Ablehnung aller Atomwaffentests auch das Inkrafttreten des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) gefordert.Auch Russland und China stimmten für die Resolution, lediglich Nordkorea stimmte dagegen.Es fand eine gesonderte Abstimmung über die Beibehaltung eines Absatzes in der Resolution statt, in dem die sechs früheren Atomtests Nordkoreas verurteilt werden und das Land zum Verzicht auf sein Atomwaffenprogramm aufgefordert wird. 160 Länder, einschließlich Südkoreas, der USA, Japans und Chinas, stimmten dafür, während Nordkorea dagegen votierte. Neun Staaten, darunter Russland und Syrien, enthielten sich.