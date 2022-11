Pentagon gibt Ankunft eines Atom-U-Boots in Südkorea bekannt

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat die Ankunft eines atomgetriebenen U-Boots in der südkoreanischen Hafenstadt Busan bekannt gemacht.Das Schnellangriff-U-Boot der Los-Angeles-Klasse, USS Key West, sei am 31. Oktober in Busan für einen geplanten Hafenbesuch im Rahmen seines Einsatzes im Indopazifik eingetroffen, gab das Pentagon am Dienstag bekannt.Es wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, dass Besatzungsmitglieder auf dem aufgetauchten U-Boot stehen. An Land stehen koreanische Marinesoldaten mit einem Transparent zur Begrüßung der Hafeneinfahrt der USS Key West.Es wurde jedoch nicht bekannt, zu welchem Zweck und mit welchem Auftrag das U-Boot in den Hafen von Busan eingelaufen ist. Wie verlautete, sei keine gemeinsame Übung mit der südkoreanischen Marine geplant.Das atomgetriebene U-Boot USS Key West wurde im Jahr 1987 in Dienst gestellt und kann mit Tomahawk-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 2.500 Kilometern ausgestattet werden. Das U-Boot könne ohne zusätzliche Versorgung für 90 Tage im Einsatz sein, heißt es.