Militär: Nordkorea feuert mehr als zehn Raketen verschiedener Typen ins Ost- und Westmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute offenbar über zehn Raketen verschiedener Typen, darunter drei ballistische Kurzstreckenraketen, ins Ost- und Westmeer gefeuert.Das teilte Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) mit.Zuvor gab der JCS bekannt, dass Nordkorea erstmals eine ballistische Rakete über die Nördliche Grenzlinie (NLL) im Ostmeer gefeuert habe. Auf der Insel Ulleung wurde deswegen ein Luftalarm ausgelöst.Laut JCS sind die drei ballistische Kurzstreckenraketen gegen 8.51 Uhr vom Gebiet Wonsan in der Provinz Gangwon aus ins Ostmeer geschossen worden seien.Eine Rakete sei in internationalen Gewässern 26 Kilometer südlich der Nördlichen Grenzlinie (NLL), der de facto Seegrenze zwischen beiden Koreas, im Ostmeer niedergegangen. Die Stelle sei von der Stadt Sokcho 57 Kilometer entfernt und befinde sich von der Insel Ulleung aus gesehen 167 Kilometer in nordwestlicher Richtung.Ein Vertreter des JCS erläuterte, dass Nordkoreas Raketen in Richtung der Insel Ulleung abgefeuert worden seien. Daher habe man einen Luftalarm für das Inselgebiet ausgegeben.Das Militär habe seine Wachsamkeit und Bereitschaft erhöht, hieß es.Das südkoreanische Militär könne über solche Provokationen Nordkoreas keinesfalls hinwegsehen. Das Militär werde bei einer verschärften Überwachung und Bewachung in enger Kooperation mit den USA strikt und resolut vorgehen, teilte der JCS mit.Die Militärbehörden Südkoreas und der USA analysieren zurzeit die technischen Daten und Eigenschaften der Raketen wie die Flugweite und -höhe sowie die Geschwindigkeit.Nordkorea warnte unterdessen Südkorea und die USA wegen umfangreicher Militärmanöver.Südkorea und die USA müssten "den schrecklichsten Preis in der Geschichte" für ihre laufenden Großmanöver zahlen, wurde Pak Jong-chon vom Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei am Mittwoch von Nordkoreas staatlicher Nachrichtenagentur KCNA zitiert.Sollten die USA und Südkorea den furchtlosen Versuch der Anwendung militärischer Gewalt gegenüber Nordkorea wagen, würde die nordkoreanische Armee umgehend ihre strategische Mission ausführen. Die Verbündeten seien dann mit einer fürchterlichen Situation konfrontiert und würden den schrecklichsten Preis in der Geschichte zahlen.Das laufende Luftmanöver Vigilant Storm Südkoreas und der USA bezeichnete Pak laut dem Bericht als aggressive und provokative Übungen, die gegen Pjöngjang gerichtet seien.Weiter hieß es in der Erklärung, in der gegenwärtigen Lage, sei es ein großer Fehler, die Warnung als bloße Drohung aufzufassen. Die Verbündeten sollten ihre wahnsinnigen Militärspiele und provokativen Bemerkungen unterlassen, hieß es weiter.