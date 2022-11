VOA: Pentagon begrüßt Südkoreas Beitrag zur NATO angesichts Waffenexporten nach Polen

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat die Lieferungen südkoreanischer Waffen an Polen begrüßt.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Mittwoch.Pentagon-Sprecher Martin Meiners sagte angesichts einer entsprechenden Frage des Senders, die USA begrüßten die Beiträge der Republik Korea zur NATO.Die USA und die Republik Korea hätten ein eisernes Bündnis, das auf gemeinsamen Werten basiere, sagte er. Als solche Werte wurden eine regelbasierte internationale Ordnung, die auf internationalen Gesetzen, Regeln und Normen beruht, und ein Bekenntnis zur Wahrung von Frieden und Stabilität genannt.Das koreanische Rüstungsunternehmen Hanwha Defense hatte im Oktober mit der polnischen Regierung einen Liefervertrag über 288 Mehrfachraketenwerfer vom Typ K239 Chunmoo unterzeichnet.Im Juli waren Verträge zwischen koreanischen Rüstungsfirmen und Polen zur Lieferung von K2-Kampfpanzern, K9-Panzerhaubitzen und leichten Angriffsflugzeugen vom Typ FA-50 abgeschlossen worden.Der Sprecher der polnischen Rüstungsagentur, Krzysztof Płatek, hatte letzten Monat zum Hintergrund für den Import von Chunmoo-Mehrfachraketenwerfern gesagt, die Bedrohung aus Russland sei einer der Gründe, warum die polnische Armee über mehr Feuerkraft verfügen wolle.