Medienbericht: Nordkorea und Russland nehmen Schienengüterverkehr wieder auf

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland haben nach einer 32-monatigen pandemiebedingten Unterbrechung ihren bilateralen Schienengüterverkehr wieder aufgenommen.Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch.Laut dem Bericht fuhr ein Frachtzug mit 30 Pferden an Bord am Mittwoch am Bahnhof Khasan in der Region Primorje in Richtung Bahnhof Tumangang im nordkoreanisch-russischen Grenzgebiet ab.Die russische Fernost-Eisenbahn teilte mit, es sei geplant, beim nächsten Mal Container mit Arzneimitteln nach Nordkorea zu schicken.Die Fahrten zwischen dem russischen Bahnhof Khasan und dem nordkoreanischen Bahnhof Tumangang waren im Jahr 2013 aufgenommen worden. Russland hatte im Jahr 2019 auf dieser Strecke mehr als 50.000 Tonnen Frachtgüter nach Nordkorea geschickt.Nordkorea hatte jedoch im Februar 2020 zur Eindämmung einer Einschleppung des Coronavirus seine Grenze zu Russland dicht gemacht und den bilateralen Bahntransport und den Personenaustausch eingestellt.