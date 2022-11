Luftalarm für Insel Ulleung nach Nordkoreas Raketenstarts ausgegeben

Photo : KBS News

Kurz nach den Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea in Richtung Ostmeer ist ein Luftalarm für die südkoreanische Insel Ulleung ausgegeben worden.Bewohner des Landkreises Ulleung sagten, dass die Luftalarm-Sirene heute ab 8.55 Uhr für zwei bis drei Minuten ertönt sei.Die Beamten der Landkreisverwaltung und ein Teil der Einwohner brachten sich daraufhin in Schutzräumen in Sicherheit und warteten dort ab.Bei der Landkreisverwaltung und der Polizeistation von Ulleung gingen Anfragen von Einwohnern ein, warum die Sirene ertönt sei und ob sie sich in Sicherheit bringen müssten. Die Behörden waren zu dem Zeitpunkt dabei, Näheres in Erfahrung zu bringen.Wie verlautete, habe das Militär den Luftalarm ausgegeben, weil eine von Nordkorea gestartete ballistische Rakete laut einer Analyse in Richtung der Insel Ulleung flog.