Regierung will System der Notrufnummer 112 verbessern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will das System der Notrufnummer 112 verbessern.Damit soll auf Kritik reagiert werden, wonach die Polizei trotz Notrufen im Zusammenhang mit Menschenmassen in Itaewon anlässlich der dortigen Halloween-Feiern nicht angemessen reagiert habe.Park Jong-hyun, ein für Katastrophenschutz zuständiger hoher Beamter des Innenministeriums, sagte am Mittwoch, dass umfassende Maßnahmen ausgearbeitet würden. Der Betrieb der Notrufnummer 112 solle erneuert werden, sobald die Ermittlungen zu dem Unglück in Itaewon abgeschlossen seien.Die Regierung wolle ihr Bestes tun, um aus dem Unglück Lehren zu ziehen und eine sicherere Gesellschaft zu schaffen. Es würden Maßnahmen ergriffen, um einer Wiederholung ähnlicher Fälle vorzubeugen, sagte Park bei einer Pressekonferenz.Die Ankündigung erfolgte, nachdem Transkripte von Notrufen veröffentlicht worden waren. Demnach hatten Bürger schon etwa vier Stunden vor dem Unglück Befürchtungen geäußert, dass es aufgrund der Menschenmassen zu einem Unfall kommen könnte.Nach weiteren Angaben Parks wolle die Regierung eine Taskforce einrichten, die für mehr Sicherheit bei Veranstaltungen mit vielen Besuchern sorgen soll, bei denen es keinen Organisator gibt.Auch Experten des Privatsektors würden an der Taskforce beteiligt, um für mehr Sicherheit bei Veranstaltungen und Festivals zu sorgen, zu denen Menschen unorganisiert zusammenkämen, hieß es weiter.