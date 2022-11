Südkoreas Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte offenbar Raketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstag offenbar ballistische Lang - und Kurzstreckenraketen abgefeuert.Südkoreas Vereinigter Generalstab teilte mit, gegen 7.40 Uhr am heutigen Morgen habe der Norden von der Gegend Sunan in Pjöngjang aus eine Rakete abgefeuert. Offenbar handle es sich um eine Rakete mit langer Reichweite.Gegen 8.39 Uhr sei außerdem von der Gegend Gaecheon in der Provinz Süd-Pyeongan aus der Abschuss von zwei weiteren Kurzstreckenraketen erfolgt. Laut Berichten habe es eine Stufenabtrennung gegeben, hieß es.Gemeinsam mit den USA werde zurzeit daran gearbeitet, Details zu der Rakete in Erfahrung zu bringen. Unter anderem würden die Flugweite, Geschwindigkeit und Höhe ermittelt.Nordkorea hatte am Mittwoch mehr als 20 ballistische Raketen und 100 Artilleriegeschosse abgefeuert. Zuvor hatte das Land die militärische Luftübung Luftmanöver Vigilant Storm Südkoreas und der USA scharf kritisiert. Das Manöver findet von Montag bis Freitag statt.