USA verurteilen Nordkoreas Raketentarts und warnen vor Konsequenzen eines Atomtests

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkoreas Abschüsse ballistischer Raketen am Mittwoch verurteilt.Dass eine der Raketen die de facto-Seegrenze Nördliche Grenzlinie (NLL) überflog, bezeichnete das Außenministerium in einer Erklärung als "rücksichtslose Entscheidung".Das Abfeuern von mehr als 20 Raketen und 100 Artilleriegeschossen stelle eine Verletzung mehrerer Resolutionen des Weltsicherheitsrats dar. Auch handele es sich um eine Bedrohung für Frieden und Stabilität in der Region. Die USA würden ihre eiserne Entschlossenheit unterstreichen, Südkorea und Japan zu verteidigen, hieß es weiter.Bei einer davon getrennten Pressekonferenz sagte Ministeriumssprecher Ned Price am Mittwoch in Washington, dass die USA über weitere Provokationen besorgt seien. Dazu zähle auch ein siebter Atomtest in Nordkorea. Pjöngjang könnte darauf vorbereitet sein, jederzeit einen Nuklearversuch zu unternehmen.Sollte Nordkorea einen neuen Atomtest vornehmen, würde dies für Nordkorea zusätzliche Kosten und Konsequenzen bedeuten.