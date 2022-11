Weißes Haus: Nordkorea liefert verdeckt Artilleriemunition an Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea liefert nach Angaben des Weißen Hauses verdeckt Artilleriemunition an Russland.Das teilte der Kommunikationsdirektor des Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, am Mittwoch mit. Ihm zufolge hätten die US-Geheimdienste Erkenntnisse über die Lieferung beträchtlicher Mengen solcher Munition an Russland gesammelt.In einer virtuellen Pressekonferenz sagte der Sprecher, die USA gingen davon aus, dass Nordkorea die Lieferungen als solche an Staaten im Mittleren Osten und Nordafrika tarne.Die USA würden die Situation weiter beobachten, um festzustellen, ob die Lieferungen tatsächlich von Russland in Empfang genommen würden. Anschließend solle mit Verbündeten darüber beraten werden, ob die Angelegenheit vor die Vereinten Nationen gebracht werden soll.Laut weiteren Angaben des Sprechers hätten die Lieferungen aber keinen Einfluss auf den Verlauf des Kriegs in der Ukraine.