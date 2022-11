Südkoreas Währungsreserven sinken im Oktober um 2,76 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Südkoreas Währungsreserven sind im Oktober erneut gesunken.Nach Angaben der koreanischen Zentralbank am Donnerstag beliefen sich die Währungsreserven Ende Oktober auf 414,01 Milliarden Dollar. Das seien verglichen mit dem Vormonat 2,76 Milliarden Dollar weniger.Der Rückgang verlangsamte sich zwar verglichen mit dem September stark, als das Volumen um 19,66 Milliarden geschrumpft war. Es ging jedoch den dritten Monat in Folge abwärts.Als Grund für den verlangsamten Rückgang nannte die Notenbank, dass viel weniger Mittel in Fremdwährung für die Verringerung der Volatilität verwendet worden seien, weil das Herdenverhalten auf dem Devisenmarkt gegenüber dem September schwächer geworden sei.Südkorea hortet mit Stand Ende September den neuntgrößten Währungsschatz der Welt.China bleibt mit 3,02 Billionen Dollar Spitzenreiter, gefolgt von Japan mit 1,2 Billionen Dollar.