Präsident Yoon empfängt früheren japanischen Premier Aso

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich am Mittwoch mit dem ehemaligen japanischen Premierminister Taro Aso getroffen.Yoon habe Aso gebeten, zur Belebung des privaten Austauschs beizutragen, damit die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern angestrebt werden könne, teilte der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes, Lee Jae-myoung, am Mittwoch schriftlich mit.Aso kam als Vorsitzender eines japanisch-koreanischen Kooperationskomitees nach Südkorea. Dieses war im Jahr 1969 nach der Normalisierung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan gegründet worden.Yoon nahm die Rolle des koreanisch-japanischen Kooperationskomitees sowie des japanisch-koreanischen Kooperationskomitees zur Kenntnis, die nach der Normalisierung der Beziehungen seit vielen Jahren im Einsatz sind.Aso sagte, der Dialog und die Kooperation zwischen beiden Staaten müssten fortgesetzt werden. Er werde sich weiter um eine schnelle Wiederherstellung und Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern bemühen.Yoon kam auch mit Richard Haass, Präsident der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR), zusammen.Laut dem Sprecher teilten Yoon und Haass ihre tiefe Besorgnis über Nordkoreas Starts ballistischer Raketen am Mittwochvormittag. Sie seien sich darin einig gewesen, dass die internationale Gemeinschaft entschieden auf die wiederholten Provokationen Nordkoreas reagieren müsse.Haass drückte außerdem sein Beileid als Vater von zwei Kindern wegen des tödlichen Massengedränges im Seouler Viertel Itaewon am vergangenen Wochenende aus.