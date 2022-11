Politik Verteidigungsminister bekräftigt resolute Reaktion auf Nordkoreas Provokationen

Der südkoreanische Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat Nordkoreas Abfeuern einer ballistischen Rakete über die Nördliche Grenzlinie (NLL) in Richtung Süden am Mittwoch als faktische Verletzung des südkoreanischen Territoriums bezeichnet.



Die entsprechende Äußerung machte Lee in seiner Rede vor der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR) am Mittwoch (Ortszeit) in Washington. Lee war zur Teilnahme an dem Sicherheitsberatungstreffen (SCM) zwischen Südkorea und den USA, ein jährliches Treffen zwischen den Verteidigungsministern, in die USA gereist.



Nordkorea hatte am Mittwoch über 20 Raketen und 100 Artilleriegeschosse abgefeuert. Dies bewertete der Minister als sehr ungewöhnlich, weil es sich um die erste Verletzung der NLL durch eine Rakete nach der Teilung und praktisch um eine Verletzung des Territoriums handele.



Lee betonte, dass Südkorea und die USA auf der Grundlage der festen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft gemeinsam reagierten. Beide Länder würden auch künftig gegen jede Provokation Nordkoreas zusammen entschieden vorgehen.



Der CFR ist eine nicht gewinnorientierte, überparteiliche Denkfabrik. Die Organisation wurde im Jahr 1921 gegründet, um das Verständnis der US-Amerikaner für die internationalen Beziehungen und die Außenpolitik der USA zu fördern.