Japan forderte Einwohner wegen Nordkoreas Raketenstarts zum Aufsuchen von Schutzräumen auf

Photo : KBS News

Die japanische Regierung hat heute angesichts Nordkoreas Starts ballistischer Raketen die Bewohner einiger Regionen zum Aufsuchen von Schutzräumen aufgefordert.Laut Berichten des japanischen Senders NHK und der Nachrichtenagentur Kyodo warnte die Regierung in Tokio über das satellitengestützte Warnsystem J-Alert die Bewohner der Präfekturen Miyagi, Yamagata und Niigata. Sie sollten in einem Gebäude oder in unterirdischen Räumen Schutz suchen.Lokale Medien brachten Eilmeldungen, wonach eine nordkoreanische Rakete über Japan geflogen sei.Das japanische Verteidigungsministerium korrigierte jedoch später die Information, nach der eine um 7.48 Uhr gestartete Rakete über Japan hinweggeflogen sei. Es habe bestätigt werden können, dass die Rakete nicht über japanisches Gebiet geflogen sei, hieß es.Japanische Medien meldeten außerdem, dass Nordkorea heute Vormittag drei Raketen abgefeuert habe, bei denen es sich um ballistische Raketen handeln könnte.