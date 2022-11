Finanzminister: US-Zinserhöhung schürt Unsicherheit am Markt

Photo : YONHAP News

Die Wirtschafts- und Finanzbehörden Südkoreas haben vereinbart, mit einem hohen Maß an Wachsamkeit auf die gestiegene Unsicherheit auf dem globalen Finanzmarkt nach einer erneut starken Zinserhöhung durch die US-Notenbank zu reagieren.Das teilte Finanzminister Choo Kyung-ho nach einer Krisensitzung zur Makrowirtschaft und Finanzwesen am Donnerstag mit. Die US-Zentralbank Fed hatte am Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben.Bei dem Treffen wurden die wichtigsten Ergebnisse der Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed und die Entwicklungen auf dem internationalen Finanzmarkt sowie auf dem Geldmarkt überprüft. Daran nahmen neben Choo der Gouverneur der Bank of Korea, Rhee Chang-yong, der Chef der Finanzdienstekommission, Kim Joo-hyun, und der Chef der Finanzaufsicht, Lee Bok-hyun, teil.Fed-Chef Powell habe zwar die Möglichkeit einer Anpassung des Straffungstempos angedeutet. Er habe jedoch gesagt, dass ein Stopp der Zinserhöhungen noch verfrüht wäre, und dass das Zinsniveau am Ende über der ursprünglichen Erwartung liegen könnte, sagte Choo.Weil es nun geringere Erwartungen für ein schwächeres Tempo der geldpolitischen Straffung durch die Fed gebe, sei es auf dem internationalen Finanzmarkt in der Nacht zu einem Rückgang von US-Aktienkursen, Zinsanstiegen und einer Dollar-Aufwertung gekommen, hieß es.