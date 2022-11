Südkorea meldet 46.896 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Inmitten der Anzeichen eines Wiederaufflammens des Infektionsgeschehens sind in Südkorea mehr als 40.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag mitteilte, seien mit Stand 0 Uhr 46.896 neue Infektionsfälle nachgewiesen worden.Es wurden 46.841 lokal übertragene und 55 eingeschleppte Fälle erfasst.Die Zahl ist zwar gegenüber dem Vortag um 7.870 gesunken. Verglichen mit dem 27. Oktober sind es aber fast 12.000 mehr.In den letzten sieben Tagen wurden täglich im Schnitt 40.895 Neuansteckungen bestätigt.Es wurden 41 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, damit elf mehr als am Vortag. Bislang wurden insgesamt 29.280 Todesfälle registriert, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.