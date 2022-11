Zahlreiche Menschen trauern um Opfer des tödlichen Massengedränges in Itaewon

Photo : YONHAP News

Seit der Einrichtung von Traueraltären wegen des Unglücks in Itaewon in allen 25 Bezirken der Hauptstadt Seoul sind drei Tage vergangen.Unter anderem auf dem Seoul-Platz wurde ein Traueraltar für die Opfer des tödlichen Massengedränges eingerichtet.Auch am Mittwoch riss der Strom der trauernden Bürger nicht ab. Sie legten Chrysanthemen nieder, um der Todesopfer zu gedenken. Auch handgeschriebene Briefe von Kindern sowie von Bürgern mitgebrachte Blumen sind überall zu sehen.Sowohl ältere als auch jüngere Bürgerinnen und Bürger suchten sichtlich betroffen von dem tragischen Unglück den Traueraltar auf.Auch am Abend kamen noch zahlreiche Menschen, um ihrer Trauer um die Todesopfer Ausdruck zu verleihen.Viele Bürger wünschen sich, dass aus Anlass des Unglücks eine noch sicherere Gesellschaft geschaffen wird.Kim Min-seong aus Seoul sagte, ein solches Desaster dürfe nie wieder passieren. Aus seiner Sicht seien in dieser Hinsicht Verbesserungen notwendig.Seo Wan-gi aus Seoul sagte, dass es die Rolle der Polizei und des Ministeriums für Inneres und Sicherheit sei, sich besser um Veranstaltungen ohne Veranstalter zu kümmern.Die Traueraltäre werden bis Samstag, dem letzten Tag der nationalen Trauerphase, zugänglich sein.Die Stadt Seoul beschloss unterdessen, nicht nur für die Hinterbliebenen der Todesopfer, sondern für alle Einwohner eine psychologische Beratung anzubieten.Betroffene können sich nach der Terminbuchung bis zu dreimal bei einer von 200 psychiatrischen Kliniken Tests unterziehen.