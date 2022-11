Südkorea und USA verlängern Luftmanöver – Nordkorea feuerte Raketen und Artilleriegeschosse ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstagabend Raketen und Artilleriegeschosse abgefeuert.Zuvor am Donnerstag hatten die USA und Südkorea bekannt gegeben, ihr Luftmanöver "Vigilant Storm" zu verlängern.Südkoreas Vereinigter Generalstab (JCS) teilte mit, dass drei ballistische Kurzstreckenraketen erfasst worden seien, die zwischen 21.35 Uhr und 21.49 Uhr vom Landkreis Koksan in der Provinz Nord-Hwanghae aus in Richtung Ostmeer abgefeuert worden seien.Die Raketen seien mit einer Geschwindigkeit von Mach 6 in einer Höhe von 130 Kilometern rund 490 Kilometer weit geflogen. Die Geheimdienste Südkoreas und der USA untersuchten zurzeit die Details des Abschusses.Etwa eine Stunde und 40 Minuten später, gegen 22.30 Uhr, habe Nordkorea etwa 80 Artilleriegeschosse in die militärische Pufferzone im Ostmeer abgefeuert. Damit sei nach Angaben des JCS gegen das innerkoreanische Militärübereinkommen von 2018 verstoßen worden.Der Vizevorsitzende des zentralen Militärkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei, Pak Jong-chon, hatte die Entscheidung für die Verlängerung des Luftmanövers zuvor als "schrecklichen Fehler und gefährliche Entscheidung" kritisiert.Südkorea und die USA hatten am Donnerstag als Reaktion auf Nordkoreas Provokationen in dieser Woche beschlossen, ihr Manöver unter Beteiligung von 240 Kampfflugzeugen fortzusetzen. Dieses sollte ursprünglich am Freitag zu Ende gehen.