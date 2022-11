Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Entscheidung der USA und Südkoreas, ihr Luftmanöver "Vigilant Storm" zu verlängern, scharf kritisiert.Dies sei ein "schrecklicher Fehler und eine gefährliche Entscheidung", hieß es in einer Mitteilung des Vorsitzenden des zentralen Militärkomitees der Arbeiterpartei, Pak Jong-chon, am Donnerstag.In der von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung warnte er, dass die nach seinen Worten unverantwortliche Entscheidung die gegenwärtige Lage in Richtung einer unkontrollierbaren Phase verschlechtere.Die USA und Südkorea würden feststellen, welchen unwiderruflichen und schlimmen Fehler sie gemacht haben.Südkorea und die USA hatten am Donnerstag bekannt gegeben, ihre fünftägige Luftwaffenübung "Vigilant Storm" als Reaktion auf Nordkoreas Provokationen in jüngster Zeit zu verlängern. Nordkorea hatte am Donnerstag auch eine Interkontinentalrakete abgefeuert.