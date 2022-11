Deutscher Bundespräsident Steinmeier besucht Unglücksstelle im Seouler Viertel Itaewon

Photo : YONHAP News

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute den Ort des tödlichen Massengedränges im Seouler Ausgehviertel Itaewon besucht, um der Opfer zu gedenken.Steinmeier suchte gegen 8 Uhr eine auf Initiative von Bürgern eingerichtete Gedenkstätte am U-Bahnhof Itaewon auf. Er legte dort Blumen nieder und hielt eine Gedenkminute ab.Begleitet vom deutschen Botschafter Michael Reiffenstuel begab sich Steinmeier anschließend zur Unglücksstelle neben dem Hamilton Hotel.Steinmeier war am Donnerstagnachmittag zu einem offiziellen Besuch in Südkorea eingetroffen.Er wird heute mit Präsident Yoon Suk Yeol zu Gesprächen zusammenkommen. Thematisiert werden die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Deutschland, der Aufbau stabiler Lieferketten und die Nordkorea-Frage.