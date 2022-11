USA setzen erstmals Belohnung für Festnahme einer Person wegen Verletzung von Nordkorea-Sanktionen aus

Photo : Getty Images Bank

Das US-Außenministerium hat eine Belohnung von bis zu fünf Millionen Dollar für die Festnahme eines Singapurers namens Kwek Kee Seng ausgesetzt, der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats und der USA gegen Nordkorea verletzt hatte.Es ist das erste Mal, dass das US-Außenministerium in Bezug auf die Nordkorea-Sanktionen eine Belohnung für Informationen über eine bestimme Einzelperson auslobte.Den Beschluss teilte Paul Houston, stellvertretender Leiter des Büros für diplomatische Sicherheit, am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse in Washington mit.Kwek, Direktor der in Singapur ansässigen Schifffahrtsagentur Swanseas Port Servics Pte. Ltd., sei an einem umfangreichen Plan beteiligt gewesen, um Gesetze und Sanktionen der USA sowie internationale Sanktionen zu umgehen und heimlich Erdöl nach Nordkorea zu transportieren, hieß es.